Про те, що відбувається у регіоні розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

Важливо У Києві зафіксовано влучання по житловому будинку під час атаки: загалом 4 прильоти

За його словами, ворожий обстріл почався з 6:30. Саме тоді на Київщині оголосили повітряну тривогу та працювали сили ППО.

Сили ППО працювали дуже ефективно, деталей розголошувати не можемо, але хочу сказати, що руйнувань на Київщині немає. Так само як і прильотів. Загалом ситуація спокійна та стабільна,

– додав Кулеба.

Він сказав, що ворог у 2 хвилі застосував дрони-камікадзе.

Атака Києва: що відомо

Зранку 17 жовтня окупанти атакували дронами-камікадзе Шевченківський район Києва. Вибух стався у житловому будинку. Наразі з будинку врятували 18 осіб.

За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Також триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.

Раніше Віталій Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють пожежні підрозділи.

Реакція влади

Керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак о 7 ранку написав також, що загарбники атакували Київ дронами-камікадзе. За його словами, окупанти думають, що це їм допоможе, однак це радше схоже на агонію. Глава ОП вкотре зазначив, Україні потрібно більше систем ППО. Важливо, щоб їх надали нашій державі якомога швидше.

На атаку Києва вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.

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