Столтенберг – генеральный секретарь альянса – подчеркнул, что все требования выполнены, и пора приветствовать Финляндию и Швецию в НАТО. Он добавил: сейчас очень важно завершить их вступление в альянс как можно быстрее.

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Тем временем Турция заявила, что страны пока сделали еще недостаточно. Ранее в Bloomberg допустили, что официальная Анкара вряд ли подпишет заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО до конца года.

Почему Турция придерживается этой позиции

Турция ранее заявила, что будет подписывать заявки Швеции и Финляндии одновременно. В то же время в Анкаре считают, что Швеция пока не выполнила все условия, чтобы удовлетворить требования турецкой стороны.

Между тем, то, что сделала Финляндия, Турция одобряет и поддерживает.

Кроме того, официальные лица Турции отметили, что повестка дня парламента страны уже заполнена до конца 2022 года.

Обратите внимание! СМИ сообщили, что Финляндия после вступления в НАТО позволит альянсу разместить ядерное оружие.

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