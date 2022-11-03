Столтенберг – генеральний секретар альянсу – наголосив, що всі вимоги виконані, і час вітати Фінляндію та Швецію у НАТО. Він додав: наразі дуже важливо завершити їхній вступ до альянсу якнайшвидше.

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Тим часом Туреччина заявила, що країни наразі зробили ще недостатньо. Раніше у Bloomberg припустили, що офіційна Анкара навряд чи підпише заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО до кінця року.

Чому Туреччина дотримується цієї позиції

Туреччина раніше заявила, що підписуватиме заявки Швеції та Фінляндії одночасно. Водночас в Анкарі вважають, що Швеція наразі не виконала усі умови, аби задовольнити вимоги турецької сторони.

Тим часом те, що зробила Фінляндія, Туреччина схвалює та підтримує.

Окрім того, офіційні особи Туреччини зауважили, що порядок денний парламенту країни вже заповнений до кінця 2022 року.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомили, що Фінляндія після вступу до НАТО дозволить альянсу розмістити ядерну зброю.

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