Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, были определенные надежды на то, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического Альянса уже к концу 2022 года.
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Однако этого не произошло, поскольку есть страны-члены НАТО, намеренно затягивающие процедурный процесс. Эксперт-международник провел аналогии с Венгрией, которая, находясь в ЕС и НАТО, прибегает к шантажу по тем или иным вопросам, касающимся Украины.
"То же самое происходит с Анкарой. Турция является членом НАТО. Понимая, что у нее сейчас есть возможность "золотой акции" – права вето, она хочет получить для себя максимальную выгоду в контексте процедурного вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", – отметил Ференс.
Чего добивается Турция
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция требует от его страны того, чего Швеция "не может дать". Ференс объяснил, что требования Анкары касаются очень важных для турков вопросов.
В первую очередь это курдский вопрос, который очень болезненно воспринимается в Турции. Курдов и все, что с ними связано, воспринимают как угрозу. Хотя у курдов даже очень мощная политическая партия, которая отстаивает их интересы в Турции (Рабочая партия Курдистана – 24 Канал),
– сказал эксперт-международник.
Он добавил, что именно здесь возник "камень преткновения" между Анкарой и Швецией, а также Финляндией. Ведь шведы и финны продолжают поддерживать курдов в их борьбе за самоопределение и возможность быть полноправной частью общества как в Турции, так и за ее пределами.
Как можно повлиять на позицию Эрдогана
Ференс считает, что этот вызов на пути Швеции и Финляндии в НАТО можно решить. Однако, по мнению эксперта, для этого необходимо вмешательство третьей стороны. Поскольку сами страны-участники конфликта не могут добиться согласия.
Решение этого вопроса возможно только благодаря влиянию США. Нужна встреча президентов США и Турции. У Джо Байдена точно есть инструменты, которые могут убедить Реджепа Тайипа Эрдогана,
– сказал эксперт-международник.
Он добавил, что в то же время Турция сейчас входит в предвыборную фазу. Ведь в июне 2023 года в стране должны пройти выборы президента.
"Возможно, туркам будет совсем не до Швеции и Финляндии. Поэтому этот вопрос (включение 2 стран в НАТО - 24 Канал) может растянуться во времени", – предположил Ференс.
Финляндия и Швеция на пути в НАТО: главное
- Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический Альянс в мае 2022 года. Такое решение власти стран приняли на фоне российской агрессии в Украине.
- Уже 28 из 30 членов НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Только 2 страны пока не согласились – Венгрия и Турция.
- В Будапеште пообещали утвердить заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первой сессии законодательного собрания в 2023 году.
- Однако Турция пока не готова идти на уступки. Анкара обвинила Швецию и Финляндию в предоставлении убежища "боевикам", в том числе из Рабочей партии Курдистана.
- В частности, Анкара добивается экстрадиции из Швеции журналиста, якобы имеющего связи с исламским ученым Фетуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в попытке государственного переворота.
- Однако шведские власти подчеркнули, что этот вопрос выходит за пределы трехстороннего меморандума, направленного на преодоление возражений Анкары против членства Швеции и Финляндии в НАТО.