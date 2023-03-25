В Ердогана повідомили, що під час розмови з Путіним обговорювалися кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни.

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Кремль знову заявив, що "зернову угоду" продовжили на 60 днів

Ердоган подякував Путіну за його позитивне ставлення до повторного продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Також Ердоган заявив, що Туреччина надає важливе значення якнайшвидшому завершенню конфліктів між Росією та Україною шляхом переговорів.

Президент Ердоган сказав, що Туреччина та Росія можуть зробити нові кроки на основі економічного співробітництва, узгодженого в Сочі.

У Кремлі теж підтвердили телефонну розмову Путіна з Ердоганом. Там продовжили наполягати на тому, що "зернова угода нібито продовжена на 60 днів.

Також у Москві заявили, що президенти підкреслили важливість продовження процесу нормалізації турецько-сирійських відносин.

У повідомленні Кремля йдеться, що Ердоган висловив розуміння щодо принципового настрою Москви домогтися повного виконання домовленостей щодо усунення бар'єрів для сільськогосподарської продукції з Росії.

Що відомо про продовження "зернової угоди"

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що "зернову угоду" продовжено ще на 4 місяці, тобто 120 днів. Україна продовжує експортувати через 3 морські глибоководні порти свою агропродукцію.

18 березня в Організації Об'єднаних Націй підтвердили продовження угоди щодо експорту українського зерна, не згадуючи термінів. Однак речник організації Стефан Дюжаррік раніше говорив, що це публічна угода, яка передбачає пролонгацію на 120 днів.

14 березня російські ЗМІ з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушко повідомили, що угоду продовжено на 60 днів.