Комментируя, какой путь деоккупации Крыма он считает самым реальным, секретарь СНБО сказал, что может быть как военный, так и дипломатический.

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Путь освобождения Крыма зависит от действий России

Данилов сказал, что все зависит от поведения России, захватившей часть территории Украины.

Сейчас есть понимание, что этот путь может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории,

– сказал он.

Он подчеркнул, что приоритетный вариант – это дипломатический путь, чтобы избежать жертв. Но чтобы реализовать дипломатический путь, нужно, чтобы Россия добровольно покинула захваченные территории.

Следовательно, если Россия откажется покидать оккупированный Крым, Украина оставляет за собой право дальнейшего способа освобождения своей территории.

"Конечно, нам очень импонирует дипломатический путь, чтобы избежать жертв и трагедий из-за убийств людей. Это в приоритете. Однако, если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", – сказал Данилов.

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