Более того, все предатели и коллаборанты будут отвечать по закону нашего государства. Об этом 24 Канала сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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Ранее Алексей Данилов название в 12 шагов деоккупации Крыма. В частности, говорилось о разработке люстрационного механизма персональной оценки, которым определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей полуострова, к поддержке деятельности оккупационных "администраций". Секретарь СНБО напомнил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.
Данилов об ответственности за сотрудничество с врагом: смотрите видео
В украинском Крыму будут отвечать по украинскому закону
Как отметил секретарь СНБО, в марте 2021 года была принята стратегия деоккупации Крыма, которая предусматривала решение вопроса политико-дипломатическим путем. После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года обстоятельства изменились.
Мы сегодня в апарате СНБО совместно с нашими представителями АР Крым собираем все предложения от центральных органов исполнительной власти и общественных организаций по внесению изменений в стратегию деоккупации Крыма,
– заметил Данилов.
Там должны быть прописаны те или иные вещи, затем они должны быть установлены в законы нашего государства. В настоящее время предложения находятся в работе. Окончательная версия должна быть утверждена указом президента. При необходимости депутаты должны принять изменения в законодательстве.
Те граждане, которые сотрудничали с террористами, были их сообщниками или участвовали в убийстве наших граждан, уничтожении нашей инфраструктуры – они обязательно будут отвечать по закону нашей страны,
– утверждает секретарь СНБО.
Лица, заблудившиеся и по неизвестным причинам оказавшиеся в Крыму, должны осознать, что они – на чужой территории и пользуются чужим имуществом. "Они должны либо спокойно покинуть эту территорию, либо нести ответственность за то, что они украли", – резюмировал Алексей Данилов.
Россияне готовятся защищать Крым
- Захватчики продолжают рыть десятки километров окопов в Крыму. Их уже видно за Чонгаром, у российского пункта пропуска "Армянск", в районе Перекопского вала.
- Кроме того, они расставляют свою артиллерию по Черному морю. Это можно увидеть на опубликованных спутниковых снимках компании Maxar.
- До россиян понемногу доходит, что Крым рано или поздно придется защищать. Интересно, что в прошлом году пропагандисты не сомневались в абсолютной безопасности полуострова, а теперь строят оборонительные сооружения.