Более того, все предатели и коллаборанты будут отвечать по закону нашего государства. Об этом 24 Канала сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Ранее Алексей Данилов название в 12 шагов деоккупации Крыма. В частности, говорилось о разработке люстрационного механизма персональной оценки, которым определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей полуострова, к поддержке деятельности оккупационных "администраций". Секретарь СНБО напомнил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.

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В украинском Крыму будут отвечать по украинскому закону

Как отметил секретарь СНБО, в марте 2021 года была принята стратегия деоккупации Крыма, которая предусматривала решение вопроса политико-дипломатическим путем. После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года обстоятельства изменились.

Мы сегодня в апарате СНБО совместно с нашими представителями АР Крым собираем все предложения от центральных органов исполнительной власти и общественных организаций по внесению изменений в стратегию деоккупации Крыма,

– заметил Данилов.

Там должны быть прописаны те или иные вещи, затем они должны быть установлены в законы нашего государства. В настоящее время предложения находятся в работе. Окончательная версия должна быть утверждена указом президента. При необходимости депутаты должны принять изменения в законодательстве.

Те граждане, которые сотрудничали с террористами, были их сообщниками или участвовали в убийстве наших граждан, уничтожении нашей инфраструктуры – они обязательно будут отвечать по закону нашей страны,

– утверждает секретарь СНБО.

Лица, заблудившиеся и по неизвестным причинам оказавшиеся в Крыму, должны осознать, что они – на чужой территории и пользуются чужим имуществом. "Они должны либо спокойно покинуть эту территорию, либо нести ответственность за то, что они украли", – резюмировал Алексей Данилов.

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