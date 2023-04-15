Координатор руху опору "Жовта стрічка" в матеріалі 24 Каналу розповів, що представникам спротиву найважче доводиться саме у Донецькій області. У цих регіонах люди попросту бояться виходити на вулиці.

До теми "У них є три реакції": як ФСБ переслідує учасників руху опору на окупованих територіях

Безпека партизанів – найголовніша проблема

Найскладніша ситуація для партизанів склалася у тимчасово окупованому Донбасі та Маріуполі. По-перше, через примусову мобілізацію у регіонах майже не залишилося чоловіків, люди бояться виходити на вулиці через страх бути схопленими. Оскільки окупанти мобілізують українців і змушують воювати на боці агресора.

По-друге, у Донецькій області в області гуманітарна катастрофа. Активісти попросту не можуть знайти жовту фарбу чи принтери. Ба більше, навіть життєво необхідні речі складно знайти.

У Криму ситуація трохи краща, тому знайти необхідні товари – легше. Окрім того, ФСБ навіть намагалися відстежувати, хто купував фарби патріотичних кольорів.

Безпека українських партизанів є найголовнішою проблемою на тимчасово окупованих територіях. Нині активісти зафіксували десятки випадків арештів українців, які закінчилися смертельно. Деякі партизани досі вважаються зниклими.

З літа 2022 року окупанти постійно патрулюють вулиці вночі. Вони намагаються вистежувати тих, хто створює українські графіті чи розклеює листівки. Людей на окупованих територіях почали арештовувати просто за те, що в кишені могли знайти українську символіку. Такі арештовані не мають права на адвокатів. Їх просто засуджують до ув’язнення.

Рух спротиву лякає окупантів

На тимчасово окупованих територіях партизани не дають спокою окупантам й активно розповсюджують українську символіку. Одним з символів спротиву стала українська літера "Ї", яку активісти зображують на різних будівлях.

У Мелітополі окупанти настільки злякалися цього знаку, що з'їхали з будівлі, на якій партизани намалювали цей знак. Росіяни жили у тому будинку доти, доки активісти не намалювали літеру "Ї" на стінах будівлі. Кадирівців, очевидно, дуже налякала українська символіка, бо вже на наступний день вони з речами покинули будівлю.