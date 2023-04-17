Рішення про початок контрнаступу буде ухвалене відповідно до законів нашої держави. Про це Данілов розповів у коментарі ТСН.
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Що Данілов каже про контрнаступ ЗСУ
За словами секретаря РНБО, наша сторона ухвалює рішення, коли відбуватимуться ті чи інші військові дії на фронті. Наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення і остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації.
І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення. Те, що стосується стратегічних питань – це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалюватися з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час,
– розповів Данілов.
За його словами, наразі невідомо, коли буде контрнаступ, рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено.
"Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде контрнаступ завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави", – наголосив Данілов.
Майбутній контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніщо не змінить планів України на контрнаступ. У Києва немає жодних секретів від партнерів.
- До цього Шмигаль говорив, що масштабний контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже влітку. Найбільший тиск щодо початку операції відбувається зсередини суспільства.
- Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що "злив" секретних документів Пентагону не завадить українському контрнаступу. Він наголосив, що збитків від зливу зазнала американська сторона, оскільки продемонструвала свою "вразливість".
- До речі, російські терористи дуже бояться контрнаступу ЗСУ. Кілька днів тому британська розвідка повідомила, що на Запорізькому напрямку окупанти побудували три лінії оборони довжиною 120 кілометрів.