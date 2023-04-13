Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що "злив" секретних документів Пентагону не завадить українському контрнаступу. За його словами, збитків від зливу зазнала американська сторона, оскільки продемонструвала свою "вразливість".

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Військовий переконаний, що головної шкоди було завдано інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку Штатів.

"Один із витоків полягав у тому, що США, вочевидь, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б або безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже відправили Україні. Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним", – сказав Годжес.

Колишній командувач армією США в Європі зазначив, що прослуховування підриває довіру між країнами. У підсумку це може в майбутньому ускладнити відносини між державами.

"Можна припустити, звісно, що всі слухають усіх, однак це не скасовує факту, що це дуже незручна ситуація. Це підриває певний ступінь довіри. Коли ви розмовляєте зі своїми союзниками, є певний ступінь того, що я не хотів би називати шпигунством, але ви намагаєтеся зрозуміти, що інші країни думають на важливі теми. Але, коли це виходить назовні, це може викликати обурення, а також ускладнити відносини в майбутньому", – резюмував Годжес.

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