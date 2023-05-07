Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, российские военные смогут удерживать разве что первую линию обороны.

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Ресурсов для наступательных действий в России нет

В отчете Института изучения войны за 6 мая говорится, что сейчас Россия сместила фокус из активных боев в Бахмуте на подготовку к украинскому контрнаступлению. В частности, наступательные действия по многим направлениям постепенно снижаются, что может свидетельствовать о переходе российских оккупантов к обороне.

Это выгодно (для ВСУ – 24 Канал). Во-первых, россияне будут меньше атаковать, потому что больше ресурсов будут использовать для подготовки рубежей. Но это не поможет им сдержать украинское наступление. Потому что подготовить 1500 километров и расставить там ресурсы и закрепиться где только можно – это фактически невозможно.

– объяснил Павел Нарожный.

Тем более, по его мнению, контрнаступление не будет широким фронтом. То есть Украина не будет наступать на условном 100-километровом участке, а относительно небольшом. Поэтому, как бы россияне не укреплялись, небольшой участок Вооруженные Силы Украины смогут прожечь и пройти.

"У россиян нет ресурсов, которые могли бы плотно защитить 2-3 уровень рубежей. На первой линии они еще смогут держаться. Если им в тыл зайдет высокомобильная группа на тех же Leopard или другой технике, то фронт россиян очень быстро посыплется. Они это прекрасно понимают и ждут с ужасом", – заметил военный эксперт.

Такая ситуация очень выгодна такая ситуация у оккупантов, ведь у них нет ресурсов атаковать. Разве что в Бахмуте, но это очень небольшой участок фронта, который россияне, напомним, не могут захватить уже 10 месяцев.

Павел Нарожный о переходе оккупантов в оборону: смотрите видео

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