Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, російські військові зможуть утримувати хіба що першу лінію оборони.
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Ресурсів для наступальних дій у Росії немає
У звіті Інституту вивчення війни за 6 травня мовиться про те, що зараз Росія змістила фокус з активних боїв у Бахмуті на підготовку до українського контрнаступу. Зокрема, наступальні дії на багатьох напрямках поступово знижуються, що може свідчити про перехід російських окупантів до оборони.
Це вигідно (для ЗСУ – 24 Канал). По-перше, росіяни будуть менше атакувати, бо більше ресурсів використовуватимуть для підготовки рубежів. Але це їм не допоможе стримати український наступ. Бо підготувати 1500 кілометрів і розставити там ресурси та закріпитися де тільки можна – це фактично неможливо,
– пояснив Павло Нарожний.
Тим паче, на його думку, контрнаступ не буде широким фронтом. Тобто Україна не наступатиме на умовній 100-кілометровій ділянці, а на відносно невеликій. Тому як би росіяни не укріплювались, невелику ділянку Збройні Сили України зможуть пропалити та пройти.
"У росіян немає ресурсів, які могли б щільно захистити 2 – 3 рівень рубежів. На першій лінії вони ще зможуть триматися. Якщо їм в тил зайде високомобільна група на тих же Leopard чи іншій техніці, то фронт росіян дуже швидко посиплеться. Вони це прекрасно розуміють та чекають з жахом", – зауважив військовий експерт.
Така ситуація дуже вигідна така ситуація в окупантів, адже в них немає ресурсів атакувати. Хіба що у Бахмуті, але це дуже невелика ділянка фронту, яку росіяни, нагадаємо, не можуть захопити уже 10 місяць.
Павло Нарожний про перехід окупантів в оборону: дивіться відео
Новий "жест доброї волі" у Запоріжжі: що відомо
- Днями з'явилась інформація від міського голови Енергодару, що окупанти уже готуються до чергового "жесту доброї волі". Там росіяни уже оголосили про початок часткової евакуації людей з російськими паспортами. У тих, в кого немає паспортів примушують до примусового отримання російських документів.
- Крім того, псевдокерівництво ЗАЕС проситься у "відпустки", адже розуміють, що ЗСУ вже близько. Керівникам середньої ланки відмовляють, натомість головний колаборант ЗАЕС Юрій Чернічук з 1 травня вже втік з Енергодару до Криму.
- Перед відходом з Енергодару росіяни вдаються до масового мародерства. Так, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля, про що повідомили у Генштабі ЗСУ.