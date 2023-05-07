Чтобы захватить город и продемонстрировать хоть какую-то победу, вагнеровцы применяют все имеющиеся средства и силы. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Активность россиян не увеличивается, но продолжается
ЧВК "Вагнера" остается в Бахмуте, несмотря на предварительные заявления Евгения Пригожина о выходе из города из-за якобы нехватки снарядов. Тактика пехотного вала и забрасывания живой силой у вагнеровцев остается неизменной.
Тактика остается, потому что в принципе это их главный метод – небольшие тактические группы, особенно в городской застройке. Иначе там не повоюешь, потому что большие группы заметнее, особенно в условиях массового использования БПЛА для наблюдения. Поэтому они бегают маленькими группами,
– рассказал Сергей Череватый.
Россияне, кроме того, используют тяжелую бронетехнику для разрушения многоэтажек и других застроек. Это едва ли не единственное, что позволяет им продвигаться вперед.
"Они, конечно же, фактически уничтожили город, только за минувшие сутки (6 мая – 24 Канал) было почти 500 ударов. Используют как артиллерию для уничтожения, так и бронетехнику. Для того чтобы любой ценой взять Бахмут, они на самом деле используют все имеющиеся средства", – отметил Череватый.
По его словам, оккупантам сейчас нечего показать до "сакральной даты" – 9 мая. За десять месяцев борьбы районный центр может стать для российской армии величайшим достижением на этом направлении. Нельзя сказать, что активность захватчиков увеличилась в связи с новым "дедлайном", она просто продолжается.
Амплитуда боев в Бахмуте почти не меняется.
Сергей Череватый о главной тактике вагнеровцев в Бахмуте: смотреть видео
Ситуация в Бахмуте остается напряженной
- В отчете Института изучения войны за 6 мая говорится, что Россия сместила фокус с активных боев в Бахмуте на подготовку к украинскому контрнаступлению. В частности, наступательные действия по многим направлениям постепенно приостанавливаются, что может свидетельствовать о переходе оккупантов к обороне.
- Следует заметить, что и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что взятие Бахмута вроде бы не было главной целью вагнеровцев. Теперь он утверждает, что задача в городе якобы выполнена. Речь идет о "перемалывании" подразделений ВСУ.
- Кроме того, российские оккупанты предпринимают очередные террористические действия. 5 мая на Бахмут были сброшены фосфорные бомбы. Происходит это не только во время авианалетов. Россияне также используют фосфорные снаряды и с помощью РСЗО "Град".