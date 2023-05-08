Про це він 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що окупанти мають можливість тримати оборону, але проводити масштабні наступальні дії по всій лінії фронту, з захопленням областей, районів та навіть великого міста вони вже давно не спроможні.

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Не вистачає вміння

Коваленко зазначив, що ворог орієнтується на невеликі локації та вузькі напрямки – не більш того.

Тримати оборону в форматі оперативної паузи або інших факторів чи подій, що стагнують, вони можуть,

– підкреслив військово-політичний оглядач.

Однак інша ситуація складається, коли починається активізація бойових дій, як це було на північному плацдармі.

"Чи змогли російські окупанти утримувати Київську, Чернігівську та Сумські області? Хоча в Київській та Чернігівській вони починали в лісах досить серйозно окопуватись. Ні, не змогли",

– стверджую він.

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Співрозмовник також нагадав, що коли розпочався контрнаступ на Харківщині, ворог не зміг перейти до оборони.

Коли українські сили почали сценарій по повільному витісненню загарбників з правобережної Херсонщини, вони перейшли до оборони. Однак вона не була успішною. Окупанти були вимушені залишити свої позиції, поки взагалі не втекли з правобережної Херсонщини,

– зауважив оглядач.

Олександр Коваленко впевнений, що кожного разу, коли Збройні Сили України активізують свої дії, росіяни не можуть довго тримати оборону.

"Для цього їм не вистачає, мабуть, вміння", – резюмував він.

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