Мелітополь продовжує перебувати під окупацією. Але це не означає, що місцеве населення кориться російським загарбникам. Аж ніяк, адже в місті діють рухи спротиву. Зокрема, "Зла Мавка", яка вже 2 місяці не дає спокою ворогові.
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Окупантам тут не раді
Як зазначають у жіночому русі спротиву, він почав свою історію 8 березня. Символічний день для того, щоб почати протистояти росіянам, які прийшли та захопили Мелітополь. Правда, це тимчасове явище.
За цей час ми об'єднали понад 100 активістів з Бердянська, Енергодара та Криму, які збирають інформацію для ЗСУ та щоденно нагадують окупантам, що вони в Україні,
– зазначають у русі опору.
"Злі Мавки" по окупованих містах розвісили нагадування для ворога / Фото з телеграму "Злі Мавки"
"Злі Мавки" наголошують, що їхні міста тимчасово окуповані. Але колаборантам і окупантам слід розуміти, що їхній час от-от спливе. Ба більше, представниці руху спротиву наголосили, що допомагатимуть проганяти чужинців. І спільними зусиллями досягнуть перемоги України над ворогом.
Охочих вони закликають долучатися. Для цього слід перейти за цим посиланням.
Тим часом окупанти втікають з Мелітополя
- Слід розуміти, що серед російських загарбників шириться неабияка паніка. Пов'язана вона, ясна річ, з контрнаступом ЗСУ, який от-от розпочнеться.
- Ворог розуміє, що йому залишилося недовго. Зокрема, на тимчасово окупованій частині Запорізької області. За одними з припущень, саме її намагатимуться звільнити наші захисники.
- І саме тому через контрольно-пропускний пункт "Чонгар" стоять шалені черги. Вишикувалися автівки з загарбниками, які прагнуть вибратися з Мелітополя доти, доки можуть це зробити не в пакетах.
- За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти в черзі вистоюють по 5 годин, а то й більше. Усе для того, щоб ганебно втекти до тимчасово окупованого Криму. Шкода їх засмучувати, але і звідти доведеться дуже швидко втікати, рятуючись від ЗСУ.