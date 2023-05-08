Мелітополь продовжує перебувати під окупацією. Але це не означає, що місцеве населення кориться російським загарбникам. Аж ніяк, адже в місті діють рухи спротиву. Зокрема, "Зла Мавка", яка вже 2 місяці не дає спокою ворогові.

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Окупантам тут не раді

Як зазначають у жіночому русі спротиву, він почав свою історію 8 березня. Символічний день для того, щоб почати протистояти росіянам, які прийшли та захопили Мелітополь. Правда, це тимчасове явище.

За цей час ми об'єднали понад 100 активістів з Бердянська, Енергодара та Криму, які збирають інформацію для ЗСУ та щоденно нагадують окупантам, що вони в Україні,

– зазначають у русі опору.

"Злі Мавки" по окупованих містах розвісили нагадування для ворога / Фото з телеграму "Злі Мавки"

"Злі Мавки" наголошують, що їхні міста тимчасово окуповані. Але колаборантам і окупантам слід розуміти, що їхній час от-от спливе. Ба більше, представниці руху спротиву наголосили, що допомагатимуть проганяти чужинців. І спільними зусиллями досягнуть перемоги України над ворогом.

Охочих вони закликають долучатися. Для цього слід перейти за цим посиланням.

Тим часом окупанти втікають з Мелітополя