Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, для окупантов преждевременно наступила жаркая пора.
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Куда пришел "хлопок"
Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. По словам Федорова, следует дождаться подробностей от Генштаба ВСУ.
Следует напомнить, что захватчики проводят "эвакуацию" из временно оккупированной Запорожской области местного населения и военных. Автобусы отвозят гражданских в Бердянск, а военных – в Мариуполь.
Кроме того, вражеские миграционные службы уже уехали из временно захваченного Мелитополя и даже приостановили принудительную выдачу паспортов.
"Хлопок" на Запорожье: последние новости
- Утром 2 мая "хлопок" посетил начальника так называемого "управления внутренних дел" временно оккупированной части Запорожской области. Источники 24 Канала сообщили, что предатель пострадал. Он либо уже госпитализирован, либо сейчас находится в пути в больницу. Детали о его травмах пока не раскрывают.
- Также накануне что-то взрывалось возле Мелитополя. Захватчиков "поджарили" в поселке Михайловка. "Хлопок" поработал так хорошо, что в воздух взлетело целое здание, где обычно оккупанты собирались каждый день на свои совещания. Так называемый "штаб" охраняли около 10 оккупантов. Кроме того, "хлопок" посетил кафе, где сидели оккупанты и коллаборанты.
- Стоит отметить, что вечером 30 апреля жители временно оккупированного Мелитополя и Бердянска тоже слышали мощные взрывы. Местные паблики подтвердили, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались российские захватчики.
- Оккупанты информировали о двух мощных взрывах в Бердянске. В частности, оккупанты подтвердили попадание в аэропорт, где было очень много российских военных.