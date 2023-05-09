Оккупанты думают только о своей эвакуации, мародерстве и грабеже. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал.

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Россияне приостановили паспортизацию в Мелитополе

С основного места, где находилась ("миграционная" – 24 Канал) служба, – это административный Мелитопольский центр, структура выехала, сожгла документы. Те, кто были "гастролерами" из России, попрощались с местными сотрудниками,

– отметил Федоров.

Также второй день подряд захватчики обходят местных жителей, участвовавших в фейковом "референдуме", и забирают у них российские паспорта. В то же время выдают специальную справку и приказывают срочно выезжать из временной оккупации.

Городской голова отметил, что таким образом россияне пытаются скрыть преступление, которое совершали проведением своего псевдореферендума. Поэтому пока захватчики прекратили давление на население относительно паспортизации.

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Враг может готовить провокации