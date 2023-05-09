Как оказалось, враг выпустил 25 ракет. Нашим защитникам удалось уничтожить 23 вражеские цели.

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Что известно о последней атаке Украины

Около 22:00 8 мая из носителей в Черном море враг выпустил 8 крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все восемь – уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

Ближе к 4:00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия). В результате силами ПВО было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Отмечается, что всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них успешно уничтожены.

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