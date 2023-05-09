Як виявилось, ворог випустив 25 ракет. Нашим захисникам вдалося знищити 23 ворожі цілі.
До теми Півтора десятка повітряних цілей: КМВА розповіла про попередні наслідки ракетної атаки на Київ
Що відомо про останню атаку України
Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі ворог випустив 8 крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".
Ближче до 4:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). У підсумку силами ППО було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Зазначається, що загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.
Росія цинічно обстрілює Україну
- Ввечері 8 травня на Дніпропетровщину ворог спрямував 8 ракет, усі їх збили наші сили ППО. Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка – вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.
- 9 травня під час атаки на Київ у Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція працюють на місці.
- За даними КМВА, у повітряному просторі Києва виявили та знищили близько 15 російських ракет, влучань немає.
- У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація по про потерпілих не надходила. Дані попередні, тому уточнюються.
- Зранку 9 травня воронку від ворожих обстрілів виявили на Київщині в одному із районів області. Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд.