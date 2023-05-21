Российские оккупанты терпят колоссальные потери. Джо Байден заявил, что только под Бахмутом страна-террористка потеряла более 100 тысяч человек. Очевидно, говорится о ликвидированных и раненых.

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В России похоронили Игоря Истомина

Игорь Истомин – чемпиона Высшей лиги КВН и участник "Уральских пельменей" – "пакетизировался" еще летом 2022 года. Все это время он считался пропавшим без вести. Теперь российские СМИ сообщили, что ликвидированного захватчика наконец-то закопали в Екатеринбурге.

Истомин мог спокойно заниматься юмором и жить в России. В то же время он привалился на Донбасс убивать украинцев. За что и получил билет на концерт к Кобзону в возрасте 51 года.

К слову, "Уральские пельмени" активно поддерживают геноцид украинцев и неоднократно выступали во временно оккупированном Крыму.

Потери России

По состоянию на 21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 203 160 окупантов. Кроме того, известно о сотнях раненых захватчиков. Также герои ВСУ "минунули" немало вражеской техники.