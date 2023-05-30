Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, в России обязательно будут "искать крайнего" в войне против Украины.

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ЧВК сойдутся в смертельном бою

Черник отметил, что классическая военная модель в России потерпела поражение, поэтому участники войны в Украине хотят обезопасить себя. Все ЧВК будут вовлечены в борьбу при передаче власти в России.

Борьба нарастает и обязательно будет назначен виновник катастрофы в Украине. Поэтому и есть такое увеличение количества разнообразных ЧВК, которые неизбежно сойдутся в собственном смертельном поединке,

– считает он.

Военный эксперт добавил, что пока никто не сможет спрогнозировать, кто победит в этой борьбе, а кто проиграет.

Черник о ЧВК в России: смотрите видео

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