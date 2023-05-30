Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, в России обязательно будут "искать крайнего" в войне против Украины.
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ЧВК сойдутся в смертельном бою
Черник отметил, что классическая военная модель в России потерпела поражение, поэтому участники войны в Украине хотят обезопасить себя. Все ЧВК будут вовлечены в борьбу при передаче власти в России.
Борьба нарастает и обязательно будет назначен виновник катастрофы в Украине. Поэтому и есть такое увеличение количества разнообразных ЧВК, которые неизбежно сойдутся в собственном смертельном поединке,
– считает он.
Военный эксперт добавил, что пока никто не сможет спрогнозировать, кто победит в этой борьбе, а кто проиграет.
Черник о ЧВК в России: смотрите видео
ЧВК "Вагнера": последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцов ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении заменяют регулярные подразделения страны-агрессорки.
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после утренней "атаки" днонов по Москве в очередной раз обругал российское военное руководство. Он отметил, что его вроде бы не беспокоят "прилеты" по домам чиновников на Рублевке, он якобы переживает за "обычных людей", в окна которых врезаются беспилотники со взрывчатым веществом.
- Аналитики ISW отметили, что конфликт между Евгением Пригожиным и Кремлем становится все глубже. Предполагается, что в Москве могли специально задерживать определенные военные операции вагнеровцев на Бахмутском направлении, ведь они были невыгодны Владимиру Путину.