Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, у Росії обов'язково будуть "шукати крайнього" у війні проти України.

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ПВК зійдуться у смертельному бою

Черник зазначив, що класична військова модель у Росії зазнала поразки, тому учасники війни в Україні хочуть убезпечити себе. Усі ПВК будуть залучені у боротьбі під час передачі влади у Росії.

Боротьба наростає й обов'язково буде призначений винуватий у катастрофі в Україні. Тому і є таке збільшення кількості різноманітних ПВК, які неминуче зійдуться у власному смертельному поєдинку,

– вважає він.

Військовий експерт додав, що наразі ніхто не зможе спрогнозувати, хто у цій боротьбі переможе, а хто програє.

Черник про ПВК у Росії: дивіться відео

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