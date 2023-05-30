Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, у Росії обов'язково будуть "шукати крайнього" у війні проти України.
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ПВК зійдуться у смертельному бою
Черник зазначив, що класична військова модель у Росії зазнала поразки, тому учасники війни в Україні хочуть убезпечити себе. Усі ПВК будуть залучені у боротьбі під час передачі влади у Росії.
Боротьба наростає й обов'язково буде призначений винуватий у катастрофі в Україні. Тому і є таке збільшення кількості різноманітних ПВК, які неминуче зійдуться у власному смертельному поєдинку,
– вважає він.
Військовий експерт додав, що наразі ніхто не зможе спрогнозувати, хто у цій боротьбі переможе, а хто програє.
Черник про ПВК у Росії: дивіться відео
ПВК "Вагнера": останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку заміняють регулярні підрозділи країни-агресорки.
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин після ранкової "атаки" днонів по Москві вчергове облаяв російське військове керівництво. Він зауважив, що його начебто не турбують "прильоти" по домівках чиновників на Рубльовці, він нібито переживає за "звичайних людей", у вікна яких врізаються безпілотники з вибуховою речовиною.
- Аналітики ISW зазначили, що конфлікт між Євгенієм Пригожиним та Кремлем стає дедалі глибшим. Припускають, що у Москві могли спеціально затримувати певні військові операції вагнерівців на Бахмутському напрямку, адже вони були невигідні Владіміру Путіну.