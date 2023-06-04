О том, что происходит на поле боя и на дипломатическом фронте по состоянию на 4 июня – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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06:00 В Генштабе опубликовали утреннюю сводку: там отметили, что за минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК Искандер. Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских ранены.

Кроме того, нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

05:08 По предварительной информации, в Киев ни одна воздушная цель не долетела. Силы противовоздушной обороны сбили все враждебные цели.

04:30 Начались отбои по стране, ракетная опасность прошла.

04:20 В Кропивницком и Сумах услышали звуки взрывов

02:58 Очевидцы сообщили, что на подступах к Киеву работало ПВО.

02:22 В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак из Каспийского моря.