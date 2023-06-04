О том, что происходит на поле боя и на дипломатическом фронте по состоянию на 4 июня – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия 17 раз атаковала Киев в мае: чем оккупанты били по столице и как изменилась тактика
Российские террористические войска ведут войну против украинского народа уже 466-й день. Оккупанты пока не ведут активных наступательных действий, поскольку перешли в режим обороны, ожидая контрнаступления ВСУ.
О том, что происходит на поле боя и на дипломатическом фронте по состоянию на 4 июня – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия 17 раз атаковала Киев в мае: чем оккупанты били по столице и как изменилась тактика