Про те, що відбувається на полі бою та на дипломатичному фронті станом на 4 червня – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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