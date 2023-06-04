Про те, що відбувається на полі бою та на дипломатичному фронті станом на 4 червня – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія 17 разів атакувала Київ у травні: чим окупанти били по столиці та як змінилася тактика

06:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення: там зазначили, що за минулу добу ворог завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою "Іскандер-К" влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двоповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб поранено.

Крім того, завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

05:08 За попередньою інформацією, до Києва жодна повітряна ціль не долетіла. Сили Протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі.

04:30 Почалися відбої по країні, ракетна небезпека минула.

04:20 У Кропивницькому та Сумах почули звуки вибухів

02:58 Очевидці повідомили, що на підступах до Києва працювало ППО.

02:22 У більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атак з Каспійського моря.