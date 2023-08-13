Убийство произошло ночью 12 августа. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Friendly fire: в России военный застрелил "товарища" по службе
В Крыму оккупант застрелил контрактника из Москвы
По данным росСМИ, контрактник из Москвы – Алексей Л. – зашел на территорию, не назвал пароль охране и не отреагировал на упреждающие выстрелы.
На одной из позиций недалеко от села Почетное на карауле стоял 45-летний рядовой из Красногорска Руслан М.
Алексей Л. зашел на позицию российских солдат и рядовой его увидел. Он спросил пароль, но тот не ответил. После этого Руслан М. произвел два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда был выстрел на поражение.
Позже оказалось, что погибший был сослуживцем Руслана М. из той же воинской части.
Сейчас соответствующие материалы передали в военно-следственный отдел России.
Другие подобные случаи
- Напомним, ранее в военной части Подмосковья был убит инженер. По предварительным данным, его застрелил сослуживец. Тело погибшего инженера обнаружили в помещении автомобильной службы воинской части. Мужчина был вбит выстрелом в голову. Впоследствии нашли и убийцу – им оказался бортовой техник вертолета.
- Под Курском военнослужащий саперного полка 36-летний Андрей Федулов застрелил своего собрата 30-летнего Ивана Абрамова. Убийство произошло на автобусной остановке недалеко от школы. По предварительной информации, Федулов выстрелил в голову собратья из автомата Калашникова. Последний погиб на месте. Причины пока неизвестны, однако предварительная версия военного следствия говорит, что это было "неосторожное обращение с оружием".
- Кстати, на Юге Украины между оккупантами возникли разногласия, в результате чего погиб российский офицер. Он стал жертвой своего сослуживца, который решил сдаться в украинский плен.