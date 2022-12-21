По информации российских СМИ, в военной части Подмосковья был убит инженер. По предварительным данным, утром 18 декабря его застрелил сослуживец, передает 24 канал.

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Что спровоцировало стрельбу

Тело погибшего инженера обнаружили в помещении автомобильной службы воинской части. Мужчина был вбит выстрелом в голову. Впоследствии нашли и убийцу – им оказался бортовой техник вертолета.

Военнослужащий объяснил, что он разговаривал со своим товарищем, а затем разгорелась ссора. Техник, не раздумывая, выстрелил в сослуживца из пистолета Макарова.

Пока стрелка задержали.

Обратите внимание! За сутки 20 декабря украинские военные героически уничтожили 510 захватчиков. Официальное количество погибших на войне оккупантов стремительно приближается к отметке "100 тысяч". Также следует добавить, что это минимальные подтвержденные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты во время упорных боев.

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