За інформацією російських ЗМІ, у військовій частині Підмосков'я вбили інженера. За попередніми даними, вранці 18 грудня його застрелив товариш по службі, передає 24 канал.
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Що спровокувало стрілянину
Тіло загиблого інженера знайшли у приміщенні автомобільної служби військової частини. Чоловік був убитий пострілом у голову. Згодом знайшли і вбивцю – ним виявився бортовий технік вертольота.
Військовослужбовець пояснив, що він розмовляв зі своїм товаришем, а потім спалахнула сварка. Технік, не роздумуючи, вистрілив у товариша по службі з пістолета Макарова.
Наразі стрілка затримали.
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