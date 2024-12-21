Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне не имеют достаточно сил ПВО в глубине страны. Кроме того, территория России очень большая.

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Почему россияне не отражают атаки

Руководитель программ безопасности отметил, что россияне, вероятно, думают, что вглубь России дроны не долетят. "Мощная российская ПВО" – это легенда.

Территория России очень большая. Вы можете представить, сколько нужно для нормального прикрытия средств ПВО,

– подчеркнул Лакийчук.

Для примера, во времена Советского Союза, прикрытым и защищенным специальной системой ПВО был только Московский промышленный район. Другие же районы были доступны для средств поражения.

Сейчас основные российские силы сконцентрированы вдоль линии фронта, прикрывая войска. Оккупанты считают, что таким образом, они создали единый и основной рубеж, который не могут преодолеть средства поражения Украины. Однако это не так.

Далее уже проблема самих военных объектов России. Если они не были плотно прикрыты и до 2022 года, потому что россияне готовились нападать, а не защищаться, то сейчас они прикрыты еще меньше. Те ПВО, которые мы уничтожаем на Курщине, в Ростовской области, в Крыму – их надо компенсировать,

– объяснил он.

Напомним, что 21 декабря в Казани атака дронами вызвала закрытие аэропортов и эвакуацию школ. РосСМИ написали о попадании беспилотника в два ЖК – "Лазурные небеса" и "Манхэттен". Кроме того, 18 декабря был взрыв вблизи базы российского Северного флота в Мурманске.