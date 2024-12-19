Однако в Центре противодействия дезинформации приоткрыли завесу над этими загадочными взрывами на северо-западе России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ЦПД Андрея Коваленко.

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Что расположено в Мурманске, где раздавались взрывы

Коваленко подтвердил, что взрыв действительно был вблизи базы российского Северного флота.

Эта база обеспечивает России возможность контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Она поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки,

– сообщил председатель ЦПД.

Также, по его словам, в Мурманске размещены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом.

Кроме того, россияне там тестируют, в частности, ракеты "Циркон".

"Прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 километров. Корабли Северного флота являются носителями ракет "Калибр", которые Россия в течение войны запускает по территории Украины", – отметил Коваленко.

Также перед Северным флотом России стоят задачи по разведке и противодействию силам НАТО с прицелом на Арктику.