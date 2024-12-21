Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни не мають достатньо сил ППО в глибині країни. Крім того, територія Росії дуже велика.

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Чому росіяни не відбивають атаки

Керівник безпекових програм наголосив, що росіяни, ймовірно, думають, що вглиб Росії дрони не долетять. "Потужна російська ППО" – це легенда.

Територія Росії дуже велика. Ви можете уявити, скільки потрібно для нормального прикриття засобів ППО,

– підкреслив Лакійчук.

Для прикладу, за часів Радянського Союзу, прикритим та захищеним спеціальною системою ППО був лише Московський промисловий район. Інші ж райони були доступні для засобів ураження.

Зараз основні російські сили сконцентровані вздовж лінії фронту, прикриваючи війська. Окупанти вважають, що в такий спосіб, вони створили єдиний та основний рубіж, який не можуть подолати засоби ураження України. Однак це не так.

Далі вже проблема самих військових об'єктів Росії. Якщо вони не були щільно прикриті й до 2022 року, бо росіяни готувались нападати, а не захищатись, то зараз вони прикриті ще менше. Ті ППО, які ми знищуємо на Курщині, в Ростовській області, в Криму – їх треба компенсувати,

– пояснив він.

Нагадаймо, що 21 грудня в Казані атака дронами спричинила закриття аеропортів та евакуацію шкіл. РосЗМІ написали про потрапляння безпілотника в два ЖК – "Лазурні небеса" та "Мангеттен". Крім того, 18 грудня був вибух поблизу бази російського Північного флоту у Мурманську.