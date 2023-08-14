Також повідомляють про повітряну тривогу у районі мосту. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Кримському мосту

Так, станом на ранок 14 серпня на Кримському мосту знову "тимчасово" перекрили рух. Місцеві телеграм-канали повідомляють про повітряну тривогу у районі мосту.

До речі, кримська окупаційна "влада" хоче посилити покарання за зйомку та публікацію фото та відео роботи ППО, розташування стратегічних об'єктів та результатів влучень.

Яка ситуація на Кримському мосту: останні новини