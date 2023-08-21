Первый подрыв Крымского моста – уникальная спецоперация, которая реально повлияла на ход войны. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

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Как тотальная коррумпированность россиян сыграла на руку СБУ

Именно из-за высокой коррумпированности во всех сферах жизни россиян удалось совершить операцию по подрыву моста. И рассказ Василия Малыша это подтверждает.

Глава СБУ Малыш, который разрабатывал операцию с двумя специалистами, тонко использовал основной недостаток россиян – коррумпированное снизу вверх общество, где любые вопросы можно "порешать". Поэтому авто, куда сотрудники СБУ спрятали 21 тонну взрывчатки в упаковочной пленке, попало сначала в Россию, а затем на мост. При этом ни один работник Службы не был схвачен – все сами сделали россияне-контрабандисты,

– считает Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ обнародовала детали спецоперации только тогда, когда это уже не несло вреда для дальнейших планов спецслужбы. "Крайне важная публикация этой истории. С одной стороны, это подрывает моральный дух врага. С другой – показывает иностранным партнерам, что Украина эффективно бьет Россию. А значит, поддержку надо увеличивать", – акцентирует экснардеп.

"Оба подрыва моста (второй, напомню, СБУ провела с помощью морских дронов) имели не только важный психологический эффект для обеих сторон. Есть и сугубо практические аспекты. Во-первых, подрывы значительно усложнили логистику врага, что существенно повлияло на подвоз боеприпасов и техники на фронт. А во-вторых, полностью изменили военную ситуацию на Черном море – Россия больше его не контролирует так, как раньше", – резюмирует политолог.

Напомним, на днях глава СБУ Василий Малюк впервые рассказал, как взорвали Крымский мост в октябре 2022 года – с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Также он рассказал новые подробности недавней атаки морских дронов СБУ на мост.