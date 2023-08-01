Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. О том, почему россияне пытаются поразить ракетами именно здания СБУ, читайте дальше.

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"У российских медиа появился враг, которого они атакуют и демонизируют больше всего – это СБУ. Причем цель атаки медийной совпадает с ракетными целями. Криворукие российские военные пытаются попасть ракетами в здания региональных управлений СБУ. Днепр, Кривой Рог – это только те случаи, о которых мы знаем", – подчеркивает Голобуцкий.

По мнению эксперта, одна из причин атак – успешные удары по Крымскому мосту.

СБУ стала врагом №1 для Путина, как говорится, по совокупности причиненного. Ударить пытаются по тому, кто больше всего донимает. Поэтому ракетные и медийные атаки – очевидное признание заслуг Службы,

– считает политолог.

Голобуцкий назвал 5 главных причин, которые сделали СБУ российским врагом №1:

СБУ проводит спецоперации, меняющие ход войны в пользу Украины. Стоимость российской техники, уничтоженной подразделениями СБУ с начала войны, составляет более миллиарда долларов. Во время войны разоблачили более 2 тысяч предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб. Впервые в истории государства началась очистка Украины от "агентов в рясах". Доверие людей – на рекордном уровне за весь период независимости.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что и второй подрыв Крымского моста осуществила именно Служба Безопасности.