Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Про те, чому росіяни намагаються вразити ракетами саме будівлі СБУ, читайте далі.

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"У російських медіа з'явився ворог, якого вони атакують і демонізують найбільше – це СБУ. Причому мета атаки медійної співпадає із ракетними цілями. Криворукі російські військові намагаються влучити ракетами в будівлі регіональних управлінь СБУ. Дніпро, Кривий Ріг – це тільки ті випадки, про які ми знаємо", – підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, одна з причин атак – успішні удари по Кримському мосту.

СБУ стала ворогом №1 для Путіна, як то кажуть, по сукупності заподіяного. Вдарити намагаються по тому, хто найбільше дошкуляє. Тому ракетні та медійні атаки – очевидне визнання заслуг Служби,

– вважає політолог.

Голобуцький назвав 5 найголовніших причин, які зробили СБУ російським ворогом №1:

СБУ проводить спецоперації, які змінюють хід війни на користь України. Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни, становить понад мільярд доларів. Під час війни викрили понад 2 тисячі зрадників та понад 300 кадрових агентів російських спецслужб. Вперше в історії держави почалась очистка України від "агентів в рясах". Довіра людей – на рекордному рівні за весь період незалежності.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що і другий підрив Кримського мосту здійснила саме Служба Безпеки.