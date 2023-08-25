Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Так она прокомментировала ночной удар дронами по оккупированному Крыму.

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У сил обороны есть лайфхаки

Гуменюк отметила, что украинские защитники, реагируя на работу оккупантов, делают вывод, где они, сколько их и как им противодействовать.

Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы долгое время. Это означает только одно – скорее всего, их координаты будут нам обязательно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система ПВО у них еще достаточно мощная, но у нас есть определенные лайфхаки, чтобы ее обходить,

– заявила спикер.

Комментируя вопрос о возможностях российской ПВО, она отметила, что таким образом захватнические войска и оккупационные власти Крыма пытаются убедить местных, что они способны обеспечивать защиту.

Кроме этого, по словам Гуменюк, враг пытается сохранить свою технику от атак, рассредоточив ее в небольшом количестве по всей территории оккупированного Крыма

"Они думали, что если их будет много мелкими точками, наверное, что-то сохранят, но нет. Можем много, можем и по мелким тоже попадать. Это говорит о том, что с каждым днем Крым к нам ближе и ближе", – заявила руководитель пресс-центра.

Она подытожила, что сейчас атаки по Крыму направлены больше на понимание для тех, кто находится на оккупированной территории полуострова, для самоопределения, для тех, кто еще не уехал.

Обратите внимание! Россияне жаловались, что ночью 25 августа произошло "атака 42 неизвестных беспилотников" в ряде населённых пунктов полуострова. В частности, неспокойно было в районе Севастополя и у мыса Тарханкут.