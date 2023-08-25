Не игнорируйте сирены, ведь часто россияне атакуют именно жилые районы. Враг это делает для террора мирных жителей, сообщает 24 Канал.
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В Украине объявили воздушную тревогу
Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов около 18:00 воздушную тревогу объявили в:
- Волынской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковской области;
- Черновицкой области;
- Закарпатской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 499 дней;
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 249 дней.
Причиной стал взлет российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко, РФ.
– сообщили в Воздушных силах ВСУ .
МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Его взлет могут сопровождать истребители Су-30СМ.
Карта тревог на 17:10 25 августа / Скриншот alerts.in.ua
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Правила поведения во время воздушной тревоги, о которых следует помнить
- Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания ракеты, но и ударной волны, от которой люди часто получают ранения или даже погибают.
- Если в помещении нет укрытия, спасатели рекомендуют пользоваться правилом "двух стен", чтобы находиться подальше от окон и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
- Лучшими вариантами, чтобы спрятаться и в собственном доме, будут ванная, туалет или коридор.