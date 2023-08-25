Не игнорируйте сирены, ведь часто россияне атакуют именно жилые районы. Враг это делает для террора мирных жителей, сообщает 24 Канал.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов около 18:00 воздушную тревогу объявили в:

  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Черновицкой области;
  • Закарпатской области;
  • Ровненской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 499 дней;
  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 249 дней.

Причиной стал взлет российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко, РФ.
– сообщили в Воздушных силах ВСУ .

МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Его взлет могут сопровождать истребители Су-30СМ.


Карта тревог на 17:10 25 августа / Скриншот alerts.in.ua

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Правила поведения во время воздушной тревоги, о которых следует помнить

  • Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания ракеты, но и ударной волны, от которой люди часто получают ранения или даже погибают.
  • Если в помещении нет укрытия, спасатели рекомендуют пользоваться правилом "двух стен", чтобы находиться подальше от окон и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
  • Лучшими вариантами, чтобы спрятаться и в собственном доме, будут ванная, туалет или коридор.