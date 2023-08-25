Не игнорируйте сирены, ведь часто россияне атакуют именно жилые районы. Враг это делает для террора мирных жителей, сообщает 24 Канал.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов около 18:00 воздушную тревогу объявили в:

Волынской области;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Черновицкой области;

Закарпатской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 499 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 249 дней.

Причиной стал взлет российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко, РФ.

– сообщили в Воздушных силах ВСУ .

МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Его взлет могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Важно! Около 17.05 в Украине также объявляли воздушную тревогу. Через пол часа отменили везде, кроме Луганщины и Крыма.



Карта тревог на 17:10 25 августа / Скриншот alerts.in.ua

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