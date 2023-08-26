Только за прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений. Российские захватчики пытались наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, но успеха не имели.
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На Востоке продолжаются ожесточенные бои
Карта боев на Лиманском направлении
Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте
Карта боевых действий на Марьинском направлении
Какая ситуация на Юге
Карта боев на Юге
На Севере продолжаются обстрелы