Только за прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений. Российские захватчики пытались наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, но успеха не имели.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Карта боев на Лиманском направлении

Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте

Карта боевых действий на Марьинском направлении

Какая ситуация на Юге

Карта боев на Юге

На Севере продолжаются обстрелы