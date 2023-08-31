Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг безуспешно пытается наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
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Ситуация на фронте
Маляр также рассказала, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут.
Трудные бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах,
– написала она.
Кроме того, на южных направлениях продолжается наступление наших войск. Есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка – Новопрокоповка. Сейчас наши военные укрепляются на достигнутых рубежах.
Враг сохраняет военное присутствие в областях на границе с Украиной. Таким образом, Россия сдерживает нашу армию. Также вражеские военные пытаются провоцировать украинских воинов.
"Враг продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России и проводит диверсионно-разведывательную деятельность нарушая Государственную границу Украины", – написала Маляр.
Течение боевых действий: последние новости
- Оккупанты не оставляют попыток наступать. В частности, пытались делать это возле Вербового и Старомайорского. За прошедшие сутки, 30 августа, на фронте произошло более 40 боевых столкновений.
- На Лиманском направлении агрессор без успеха вел наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Также из минометов и артиллерии обстрелял Кременную Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.
- Российские военные вели наступательные действия и в районе Клещиевки и Курдюмовки на Бахмутском направлении. Правда, успехов тоже не имели. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населённых пунктов