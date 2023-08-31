Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг безуспешно пытается наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

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Ситуация на фронте

Маляр также рассказала, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут.

Трудные бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах,

– написала она.

Кроме того, на южных направлениях продолжается наступление наших войск. Есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка – Новопрокоповка. Сейчас наши военные укрепляются на достигнутых рубежах.

Враг сохраняет военное присутствие в областях на границе с Украиной. Таким образом, Россия сдерживает нашу армию. Также вражеские военные пытаются провоцировать украинских воинов.

"Враг продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России и проводит диверсионно-разведывательную деятельность нарушая Государственную границу Украины", – написала Маляр.

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