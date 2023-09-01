Украина не проваливается – Украина идет вперед в контрнаступлении. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналистам CNN, передает 24 Канал.

Смотрите также Это лучший вариант выполнения боевых задач: каковы преимущества картонных дронов

Что рассказал министр

Он подчеркнул, что был бы первым, кто сказал бы правду, если бы Украина проигрывала.

Тем, кто критикует скорость контрнаступления Украины, следует понимать, что оно не существует само по себе. Контрнаступают военные, и именно они несут потери.

Какие ощущения, когда ты возвращаешься с миссии, берешь телефон, открываешь и начинаешь читать мнения всех этих умников, которые говорят, что ты медленный? Ты только что потерял двух своих друзей. Вас чуть не убили. Ты прополз километр на животе, чтобы разминировать поле. Ты пожертвовал собой – и в ожесточенной борьбе захватил проклятый окоп россиян. А потом вы читаете, как кто-то говорит: "Ой, ребята, вы слишком медленные"?

– высказался Кулеба.

По его словам, западные партнеры, помогающие Украине, в том числе США, понимают, что дела двигаются в правильном направлении. "И они понимают, что ни трагедии, ни торможения нет. Это происходит просто потому, что это тяжело. Это тяжелое сражение", – добавил министр.

Смотрите также Война переходит на территорию Кремля: в ОП заявили, что ударов дронами по России станет больше

Слова Кулебы подтверждают в США

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 1 сентября заявил: ВСУ достигли заметного прогресса на Юге в районе Запорожья за последние 72 часа. "Они добились определенного успеха против второй линии российской обороны", – прокомментировал чиновник.

К сожалению, это еще не окончательный успех, и наши воины понимают это.

Это не означает, что они не осознают, что впереди их ждут тяжелые бои, когда они будут пытаться продвинуться дальше на юг, или что Россия может прибегнуть к контрмерам,

– сказал Кирби.

Данные западных разведок аналогичны