Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что картон очень подходит для того, чтобы дрон держался в воздухе, а затем уничтожил цель. К слову, после взрыва поражающие элементы картонных дронов накрывают довольно большую площадь.
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"Он выполняет свою задачу. Нигде он не размокнет. Есть механизм управления – это определенная система связи, двигатель, батарея. Все это картон прекрасно удерживает полтора, максимум два часа в воздухе", – подчеркнул лётчик-инструктор.
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Преимущества картонных дронов
К тому же, это дешевый продукт. А Украине нужно большое количество беспилотников. Чем они дешевле – тем лучше. Поэтому это преимущество таких БПЛА.
Еще один плюс картонных дронов – это очень маленькая эффективная площадь рассеяния. Она как у воробья. Ведь в основном отображение сигнала радиолокатора противника идёт от металлических частей – двигателя, батареи и системы управления.
Из-за маленькой эффективной площади рассеяния локатор системы ПВО россиян может просто не заметить беспилотник. Или даже воспринять его как шум – то есть, даже не показывать его на экране.
С этой стороны, наверное, это лучший вариант выполнения боевых задач,
– отметил Роман Свитан.
Как можно усовершенствовать разработку
Военный эксперт добавил, что также этот дрон можно улучшить. К примеру, заменить двигатель на керамический внутреннего сгорания. А еще – поставить пластиковый топливный бак.
"И тогда он может пройти то же расстояние чуть быстрее. Здесь есть куда инженерной мысли двигаться", – добавил полковник ВСУ в запасе.
Дроны уничтожают врага
- Под Бахмутом за одну ночь украинские военные поразили технику оккупантов более чем на 5 миллионов долларов. С помощью одного ударного дрона бойцам удалось уничтожить вражеский танк, гаубицу и мостоукладчик.
- Украинские дроны успешно ударили по технике врага на острове Джарылгач Херсонской области. Кроме того, беспилотники засняли уничтожение российской техники.
- Оккупанты оттягивают свою технику на расстояние, ведь понимают, что ВСУ могут нанести удар ночными дронами-"бомберами". Такие беспилотники производятся украинскими компаниями.