Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что картон очень подходит для того, чтобы дрон держался в воздухе, а затем уничтожил цель. К слову, после взрыва поражающие элементы картонных дронов накрывают довольно большую площадь.

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"Он выполняет свою задачу. Нигде он не размокнет. Есть механизм управления – это определенная система связи, двигатель, батарея. Все это картон прекрасно удерживает полтора, максимум два часа в воздухе", – подчеркнул лётчик-инструктор.

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Преимущества картонных дронов

К тому же, это дешевый продукт. А Украине нужно большое количество беспилотников. Чем они дешевле – тем лучше. Поэтому это преимущество таких БПЛА.

Еще один плюс картонных дронов – это очень маленькая эффективная площадь рассеяния. Она как у воробья. Ведь в основном отображение сигнала радиолокатора противника идёт от металлических частей – двигателя, батареи и системы управления.

Из-за маленькой эффективной площади рассеяния локатор системы ПВО россиян может просто не заметить беспилотник. Или даже воспринять его как шум – то есть, даже не показывать его на экране.

С этой стороны, наверное, это лучший вариант выполнения боевых задач,

– отметил Роман Свитан.

Как можно усовершенствовать разработку

Военный эксперт добавил, что также этот дрон можно улучшить. К примеру, заменить двигатель на керамический внутреннего сгорания. А еще – поставить пластиковый топливный бак.

"И тогда он может пройти то же расстояние чуть быстрее. Здесь есть куда инженерной мысли двигаться", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Дроны уничтожают врага