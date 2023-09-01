Соотношение цены и качества картонных дронов на очень высоком уровне. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, добавив, что их цена не больше 500 долларов.
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Что известно о картонных дронах
Если вы представляете картонный дрон, как буквально дрон, сделанный из картона, то вы не ошибаетесь. Конечно, картон соответственно обрабатывают, чтобы он, в частности, был водостойким.
В таких дронах могут использовать даже резиновые резинки вместо металлических тяг.
Это гениально. Скорее всего, это дроны-камикадзе. Формула любого подобного самолето-снаряда проста: чем дешевле – тем лучше. Надо действительно экономить, потому что он предназначен только для одного полета,
– заметил Олег Катков.
Очевидно, что такой дрон не сравнится с, например, крылатой ракетой. Но и сумма его изготовления в сотни тысяч раз меньше, чем у такой ракеты. Картонный дрон может стоить примерно 500 долларов.
"Почему картон? Потому что это очень доступный материал и для дрона-камикадзе нет необходимости совершать 100 взлетов и посадок. Один единственный полет в жизни, который должен завершиться попаданием в цель. А из-за массовости такие самолето-снаряды и становятся гейм-ченджерами на поле боя", – подчеркнул военный эксперт.
Здесь также целесообразно привести пример FPV-дронов по сравнению с противотанковой управляемой ракетой. Эффективность таких дронов несколько меньше ПТРК, однако разница в цене колоссальна.
Дроны меняют ситуацию на фронте
Кроме того, FPV-дроны буквально сейчас сменяют поле боя. Недавно опубликовали видео уничтожение FPV-дроном зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Кроме того, это дорогая установка, стоимостью которой около 25 миллионов долларов, есть и другая выгода.
"ТОР" создавали для безопасности армейских подразделений, их позиций от штурмовой авиации и ударных вертолетов, крылатых ракет. Он это обеспечивал. Но его можно поразить не путем специальной авиационной операции. Теперь боец на минимально тактическом уровне решает задачу, для которой раньше привлекали истребители,
– подчеркнул Катков.
То есть дроны открывают другой масштаб выполнения задач – из общевойскового на уровне отделения.
Олег Катков о картонных дронах: смотрите видео
Как дроны помогают уничтожать врага
- Под Бахмутом благодаря одному ударному дрону воины подразделения CODE 9.2. уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что сейчас активно работают над тем, чтобы доставлять Силам обороны больше дронов.
- В ночь на 3 августа в нескольких регионах России сообщили об атаке беспилотников. Пострадал, в частности, аэродром "Кресты" в Пскове. В ГУР МО подтвердили, что в результате ударов БпЛА были уничтожены четыре Ил-76
- Помогли дроны и уничтожить российскую технику на временно оккупированном острове Джарилгач, расположенном рядом со Скадовском. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что беспилотники не только спокойно туда добрались, но и сняли уничтожение вражеской техники.