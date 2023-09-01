Соотношение цены и качества картонных дронов на очень высоком уровне. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, добавив, что их цена не больше 500 долларов.

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Что известно о картонных дронах

Если вы представляете картонный дрон, как буквально дрон, сделанный из картона, то вы не ошибаетесь. Конечно, картон соответственно обрабатывают, чтобы он, в частности, был водостойким.

В таких дронах могут использовать даже резиновые резинки вместо металлических тяг.

Это гениально. Скорее всего, это дроны-камикадзе. Формула любого подобного самолето-снаряда проста: чем дешевле – тем лучше. Надо действительно экономить, потому что он предназначен только для одного полета,

– заметил Олег Катков.

Очевидно, что такой дрон не сравнится с, например, крылатой ракетой. Но и сумма его изготовления в сотни тысяч раз меньше, чем у такой ракеты. Картонный дрон может стоить примерно 500 долларов.

"Почему картон? Потому что это очень доступный материал и для дрона-камикадзе нет необходимости совершать 100 взлетов и посадок. Один единственный полет в жизни, который должен завершиться попаданием в цель. А из-за массовости такие самолето-снаряды и становятся гейм-ченджерами на поле боя", – подчеркнул военный эксперт.

Здесь также целесообразно привести пример FPV-дронов по сравнению с противотанковой управляемой ракетой. Эффективность таких дронов несколько меньше ПТРК, однако разница в цене колоссальна.

Дроны меняют ситуацию на фронте

Кроме того, FPV-дроны буквально сейчас сменяют поле боя. Недавно опубликовали видео уничтожение FPV-дроном зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Кроме того, это дорогая установка, стоимостью которой около 25 миллионов долларов, есть и другая выгода.

"ТОР" создавали для безопасности армейских подразделений, их позиций от штурмовой авиации и ударных вертолетов, крылатых ракет. Он это обеспечивал. Но его можно поразить не путем специальной авиационной операции. Теперь боец на минимально тактическом уровне решает задачу, для которой раньше привлекали истребители,

– подчеркнул Катков.

То есть дроны открывают другой масштаб выполнения задач – из общевойскового на уровне отделения.

Олег Катков о картонных дронах: смотрите видео

Как дроны помогают уничтожать врага