В ГУР рассказали, что два вражеских вертолета и самолет за время продолжительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник. БПЛА украинской разведки все чаще остаются невредимыми после встреч с российской ПВО и даже авиацией.

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"Криворукие какие-то"

Украинский беспилотник в районе мыса Тарханкут смог "сбежать" от преследования российской авиации.

БПЛА остался невредимым: видео

На видео украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с поля боя и успешно вернулся на базу.

Криворукие какие-то…

– прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

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