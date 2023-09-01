В ГУР рассказали, что два вражеских вертолета и самолет за время продолжительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник. БПЛА украинской разведки все чаще остаются невредимыми после встреч с российской ПВО и даже авиацией.
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"Криворукие какие-то"
Украинский беспилотник в районе мыса Тарханкут смог "сбежать" от преследования российской авиации.
БПЛА остался невредимым: видео
На видео украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с поля боя и успешно вернулся на базу.
Криворукие какие-то…
– прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.
Спецоперации ГУР: последние новости
- Украинские военные 24 августа совершили высадку в оккупированном Крыму в рамках спецоперации. В ГУР МО заявляют, что наши бойцы выполнили задание. Сообщается, что с утра 24 августа во временно аннексированном Крыму состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. Информацию о высадке украинского десанта подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
- Бойцы спецподразделения ГУР МО "Артан" спасли выпавшего за борт во время спецоперации в Черном море побратима. Украинский воин провел в открытом море 12 часов и сумел выжить. Спецподразделение ГУР МО "Артан" поделилось с 24 Каналом видео спасения побратима с позывным "Конан". Во время осуществления мероприятий по обеспечению обороны в акватории Черного моря бойцами ГУР МО вражеский самолет Су-27 совершил атаку на украинскую лодку.
- Россияне пытаются маневрировать кораблями в Черном море. Флот выводят из западной части, где тот больше всего может потерпеть поражение, и переводят на восток, ближе к берегам России. Допустим, частые перекрывания моста свидетельствуют об отработке россиянами алгоритма эвакуации из Крыма или даже последующего бегства. Более того, недавний "визит" украинского ГУР на полуостров запретили комментировать всем, кроме так называемого "советника" гауляйтера Крыма Олега Крючкова.