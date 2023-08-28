Операция ГУР на временно оккупированном Крыму изрядно испугала оккупантов, об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он также добавил, что оккупационная "власть" придумывает просто сумасшедшие вещи, чтобы хоть как-то отбелить свою репутацию. Однако сюрпризы от украинской разведки только набирают обороты, и, вероятно, спецоперации будут проводиться несколько иначе.

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Выдумали очередную чушь

Оккупанты начали создавать защитные препятствия, чтобы обезопасить Крымский мост от атак. Допустим, частые перекрывания моста свидетельствуют об отработке россиянами алгоритма эвакуации из Крыма или даже последующего бегства. Более того, недавний "визит" украинского ГУР на полуостров запретили комментировать любому, кроме так называемого "советника" гауляйтера Крыма Олега Крючкова.

Договорились до того, что украинские спецсилы остановил местный житель или турист, который отдыхал на берегу. Потом достал охотничье ружье и гонял их. Я понимаю, что им сложно вспоминать, как наши бабушки в Киеве сбивали дроны трехлитровыми стеклянными банками. Россияне пытаются довести ситуацию до абсурда,

– добавил Братчук.

Спецоперации ГУР изменятся

Слухи по полуострову распространяются достаточно быстро. Люди в Крыму все понимают и самое главное ощущают на себе. Сначала они шутили, что якобы "ой, кто может атаковать Крымский мост", а после – начались пробки и те начали бежать в Россию.

Сергей Братчук рассказал о ситуации в Крыму: смотрите видео

Военные операции Главного управления разведки имеют практическое наполнение. Следующие операции будут несколько иными, возможно, даже не в виде такого десанта.

Также на территории аннексированного Крыма начало активно развиваться партизанское движение – от информационного сопротивления до нарушения противника транспортной логистики.

Наши разведчики и спецсилы могут удивлять. И удивили очень приятно. Ожидали многого, даже такого, что не могло случиться, но они прыгнули выше головы. Браво,

– высказался Сергей Братчук.

Ситуация в Крыму: что известно