Операція ГУР на тимчасово окупованому Криму неабияк налякала окупантів, про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він також додав, що окупаційна "влада" придумує просто божевільні речі, аби хоч якось відбілити свою репутацію. Проте сюрпризи від української розвідки лише набирають обертів, та, ймовірно, спецоперації проводитимуться дещо інакше.

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Видумали чергову нісенітницю

Окупанти почали створювати захисні перешкоди, аби убезпечити Кримський міст від атак. Припустимо, часті перекривання мосту свідчать про відпрацювання росіянами алгоритму евакуації з Криму або навіть подальшої втечі. Ба більше, нещодавній "візит" українського ГУР на півострів заборонили коментувати будь-кому, крім так званого "радника" гауляйтера Криму Олега Крючкова.

Договорились до того, що українські спецсили зупинив місцевий житель чи турист, який відпочивав на березі. Потім дістав мисливську рушницю та ганяв їх. Я розумію, що їм складно згадувати, як наші бабусі у Києві збивали дрони трилітровими скляними банками. Росіяни намагаються довести ситуацію до абсурду,

– додав Братчук.

Спецоперації ГУР зміняться

Чутки по півострову розповсюджуються досить швидко. Люди у Криму все розуміють та найголовніше відчувають на собі. Спочатку вони жартували, що буцімто "ой, хто може атакувати Кримський міст", а після – почалися затори й ті почали тікати назад до Росії.

Сергій Братчук розповів про ситуацію у Криму: дивіться відео

Військові операції Головного управління розвідки мають практичне наповнення. Наступні операції будуть дещо іншими, можливо навіть не у вигляді такого десанту.

Також на території анексованого Криму почав активно розвиватися партизанський рух – від інформаційного спротиву до порушення противнику транспортної логістики.

Наші розвідники та спецсили можуть дивувати. Здивували дуже приємно. Очікували багато чого, навіть такого, що не могло трапитися, але вони стрибнули вище голови. Бравісимо,

– висловився Сергій Братчук.

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