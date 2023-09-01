У ГУР розповіли, що два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. БпЛА української розвідки все частіше виходять неушкодженими після зустрічей з російською ППО та навіть авіацією.
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"Криворукі якісь"
Український безпілотник районі мису Тарханкут зміг "втекти" від переслідування російської авіації.
БпЛА вийшов неушкодженим: відео
На відео український БпЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.
Криворукі якісь…
– прокоментував ситуацію оператор БпЛА.
Спецоперації ГУР: останні новини
- Українські військові 24 серпня здійснили висадку в окупованому Криму в межах спецоперації. У ГУР МО заявляють, що наші бійці виконали завдання. Повідомляється, що зранку 24 серпня в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Інформацію про висадку українського десанту підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
- Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Артан" врятували побратима, який випав за борт під час спецоперації в Чорному морі. Український воїн провів у відкритому морі 12 годин і зумів вижити. Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" поділився з 24 Каналом відео порятунку побратима з позивним "Конан". Під час здійснення заходів із забезпечення оборони в акваторії Чорного моря бійцями ГУР МО ворожий літак Су-27 здійснив атаку на український човен.
- Росіяни намагаються маневрувати кораблями у Чорному морі. Флот виводять із західної частини, де той найбільше може зазнати ураження, та переводять на схід, ближче до берегів Росії. Припустимо, часті перекривання мосту свідчать про відпрацювання росіянами алгоритму евакуації з Криму або навіть подальшої втечі. Ба більше, нещодавній "візит" українського ГУР на півострів заборонили коментувати будь-кому, крім так званого "радника" гауляйтера Криму Олега Крючкова.