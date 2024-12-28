Защита населенного пункта в Донецкой области может усилить новая украинская механизированная бригада, вооруженная танками Leopard 2. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также У россиян есть несколько амбициозных планов: чего ждать на фронте в ближайшее время

Что происходит в Покровске

Как отмечает издание, Покровск является важным транспортным узлом в Донецкой области. До начала полномасштабной войны в городе количество населения достигало около 60 тысяч человек, сейчас же там почти не осталось гражданских. В основном в этом районе находятся именно украинские силы.

В городе царит неприятная тишина. Затишье перед бурей", – говорит боец-доброволец Денис Христов. И действительно, согласно обнародованной информации, Покровску сейчас угрожает 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии. Отмечается, что это один из ключевых элементов мощных сухопутных сил России.

К нему относятся десятки бригад и полков в составе двух полевых армий, общей численностью до 70 тысяч военных. Forbes в свою очередь отмечает, что именно эти силы продвигаются в направлении населенного пункта, чтобы его захватить. Силы обороны готовятся к такому развитию событий.

Украинские войска, вероятно, попытаются противостоять этому, перебросив несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап – короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное окружение города, перед тем как начнутся основные бои за транспортный узел,

– говорится в статье.

По словам журналистов, к этому моменту 155-я механизированная бригада должна быть полностью развернута в Покровске, имея в своем распоряжении немецкие танки, французские гаубицы и 2 тысячи новых солдат. Впрочем, вопрос, хватит ли этих сил для обороны пока является "одним из ключевых в этой фазе войны".

Также напомним, что ранее украинские военные рассказали, что вблизи Покровска сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий. Однако несмотря на попытки врага прорваться в город, боев в нем и в окрестностях нет. В Покровске также нет российских ДРГ.