Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что так россияне пытаются нарушить украинскую логистику. Говорится о полном обеспечении наших военных от еды до боеприпасов.

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Стратегический замысел врага

Это большая дорога, которой удобно, быстро и надежно перевозить грузы. Если она окажется под контролем врага, то украинские военные будут вынуждены искать другие логистические пути. Конечно, это займет определенное время и будет иметь влияние на общую ситуацию.

Сейчас захват Покровска является тактической задачей для врага. Кроме него, Россия имеет амбициозные стратегические цели, которые можно увидеть, открыв карту.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

С одной стороны Россия пытается обойти с востока Константиновку, а с запада – Покровск. Затем оккупанты хотят соединиться на условной дуге Дружковка – Доброполье. Таким маневром попытаются захватить большую территорию,

– сказал Иван Ступак.

То есть сначала враг планирует осуществить полуокружение, а затем окружение. Так хотят уничтожить все украинские войска, которые там будут находиться, и заставить Силы обороны отступить.

"Они хотят ускорить захват украинских территорий. Думаю, цель всего этого именно такая", – отметил экс-сотрудник СБУ.

К слову, в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются прорваться к Покровску с флангов и окружить город. Россия перебрасывает туда все свои резервы и существенно преобладает в живой силе. Бои носят жесткий характер.