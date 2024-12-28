Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що так росіяни намагаються порушити українську логістику. Мовиться про повне забезпечення наших військових від їжі до боєприпасів.

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Стратегічний задум ворога

Це велика дорога, якою зручно, швидко та надійно перевозити вантажі. Якщо вона опиниться під контролем ворога, то українські військові будуть змушені шукати інші логістичні шляхи. Звісно, це займе певний час і матиме вплив на загальну ситуацію.

Наразі захоплення Покровська є тактичним завданням для ворога. Окрім нього, Росія має амбітні стратегічні цілі, які можна побачити, відкривши карту.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

З одного боку Росія намагається обійти зі сходу Костянтинівку, а із заходу – Покровськ. Потім окупанти хочуть з'єднатися на умовній дузі Дружківка – Добропілля. Таким маневром спробують захопити велику територію,

– сказав Іван Ступак.

Тобто спершу ворог планує здійснити напівоточення, а потім оточення. Так хочуть знищити всі українські війська, які там перебуватимуть, та змусити Сили оборони відступити.

"Вони хочуть пришвидшити захоплення українських територій. Думаю, мета всього цього саме така", – наголосив ексспівробітник СБУ.

До слова, у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються прорватися до Покровська з флангів та оточити місто. Росія перекидає туди всі свої резерви й суттєво переважає у живій силі. Бої мають жорсткий характер.