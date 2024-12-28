Захист населеного пункту у Донецькій області може посилити нова українська механізована бригада, озброєна танками Leopard 2. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відбувається у Покровську

Як зауважує видання, Покровськ є важливим транспортним вузлом у Донецькій області. До початку повномасштабної війни у місті кількість населення сягала близько 60 тисяч осіб, зараз же там майже не залишилося цивільних. Здебільшого у цьому районі перебувають саме українські сили.

У місті панує неприємна тиша. Затишшя перед бурею", – каже боєць-доброволець Денис Христов. І справді, згідно з оприлюдненою інформацією, Покровську наразі загрожує 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії. Зазначається, що це один із ключових елементів потужних сухопутних сил Росії.

До нього належать десятки бригад і полків у складі двох польових армій, загальною чисельністю до 70 тисяч військових. Forbes своєю чергою наголошує, що саме ці сили просуваються у напрямку до населеного пункту, аби його захопити. Сили оборони готуються до такого розвитку подій.

Українські війська, ймовірно, спробують протистояти цьому, перекинувши кілька бригад і батальйонів. Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап – короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перед тим як розпочнуться основні бої за транспортний вузол,

– ідеться у статті.

За словами журналістів, до цього моменту 155-та механізована бригада має бути повністю розгорнута в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та 2 тисячі нових солдатів. Втім, питання, чи вистачить цих сил для оборони наразі є "одним із ключових у цій фазі війни".

Також нагадаємо, що раніше українські військові розповіли, що поблизу Покровська зосереджені з'єднання трьох російських загальновійськових армій. Однак попри спроби ворога прорватись у місто, боїв у ньому та на околицях немає. У Покровську також немає російських ДРГ.