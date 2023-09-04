Власне, дуже багато залежить від ландшафту, де ведуться бойові дії. Звертають увагу на піщаний, добре аерований ґрунт, який є по обидва боки від міста Мелітополь. Оглядачі припускають, що це одна з маловідомих причин, чому контрнаступ може бути успішнішим, ніж думають деякі союзники нашої держави.

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Нам на руку зіграв ґрунт

"Це приклад важливості місцевих знань, конкретних ситуацій і контексту, які визначають кожну війну", – підкреслив Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві.

За його словами, частина ґрунту на Півдні залишається твердою навіть під час дощу. Це означає, що наші захисники зможуть маневрувати навіть упродовж зими.

Зауважимо, південь Запорізької області вкритий піщаним ґрунтом. І він контрастує з багатими чорноземами, які під час дощових осінніх місяців перетворювалися на брудну трясовину.

Власне, у Вашингтоні стривожені тим, що осінні дощі можуть стати причиною того, що контрнаступ "буквально загрузне". І саме тому вважають, що Києву необхідно перезавантажити свою військову стратегію, перш ніж погода стане на заваді просуванню війська.

Звернімо увагу! Нашим військовим вдалося прорвати першу лінію російської оборони навколо Роботиного. Оглядачі кажуть, що вони також протестували наступну лінію навколо села Вербове. Токмак розташований за 20 кілометрів звідти, а Мелітополь – ще за 50.

Тим часом речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що Україна досягла "значного прогресу". Перед тим глава НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що "ми повинні довіряти" українським командирам.

Додамо, що напередодні командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про лінії оборони росіян. За його словами, наші захисники прорвали першу, на яку ворог витратив 60% свого часу та ресурсів. Натомість на другу та третю – окупанти витратили по 20%.